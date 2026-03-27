27 марта 2026 в 13:41

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

Турецкая актриса Хандэ Эрчел дала показания в суде Стамбула по делу о наркотиках

Ханде Эрчел Ханде Эрчел Фото: Lounis Tiar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в суде Стамбула, сообщает газета Cumhuriyet. Знаменитость проходит по делу о наркотиках, в рамках которого ранее был выдан ордер на ее арест.

По информации издания, после возвращения в страну актрису направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови. Дальнейшие процессуальные действия в отношении актрисы будут зависеть от результатов проведенных экспертиз и оценки судом представленных ею показаний.

Ранее суд в Турции выдал ордер на арест Эрчел. Прокуратура Стамбула сообщила, что в среду, 24 марта, задержали 14 человек по подозрению в употреблении запрещенных веществ, еще двоих разыскивают.

До этого турецкая актриса заявляла, что критиков невозможно заставить замолчать. Так она ответила на волну негатива, последовавшую после досрочного завершения сериала «Любовь и слезы». Часть зрителей винила в провале проекта именно ее. Фанаты восприняли это как признак того, что звезда научилась игнорировать недоброжелателей.

