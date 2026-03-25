В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Звезду сериала «Постучись в мою дверь» Эрчел разыскивают по делу о наркотиках

Суд в Турции выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, которая снималась в популярном сериале «Постучись в мою дверь», пишет газета Sabah. Знаменитость проходит по делу о наркотиках. Прокуратура Стамбула сообщила, что в среду, 24 марта, задержали 14 человек по подозрению в употреблении запрещенных веществ, еще двоих разыскивают.

Среди тех, кто в розыске — актриса Ханде Эрчел, которая сейчас находится за рубежом, — говорится в публикации.

Ранее турецкая актриса заявляла, что критиков невозможно заставить замолчать. Так она ответила на волну негатива, последовавшую после досрочного завершения сериала «Любовь и слезы». Часть зрителей винила в провале проекта именно ее, Фанаты восприняли это как признак того, что звезда научилась игнорировать недоброжелателей.