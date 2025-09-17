Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:48

Названа самая красивая актриса по мнению россиян

Россияне назвали турецкую актрису Ханде Эрчел самой красивой

Ханде Эрчел Ханде Эрчел Фото: IMAGO/Christian Ender/Global Look Press

Турецкая актриса Ханде Эрчел оказалась самой красивой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-кинотеатром Kion совместно с компанией «Медиалогия». Артистка стала популярной благодаря главной роли в сериале «Постучись в мою дверь». Опрос проводился с 1 января по 31 августа 2025 года, передает РИА Новости.

Абсолютным лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь». Ее имя упоминали в контексте красоты 35 705 раз, — говорится в исследовании.

Уточняется, что ближайшей «конкуренткой» Эрчел оказалась американская актриса Дженнифер Энистон. Ее упоминали в четыре раза меньше, чем звезду турецкого сериала, а именно 8390 раз.

Ранее визажистка Лора Кей из Великобритании назвала брови Анджелины Джоли самыми красивыми среди знаменитостей. По ее словам, актриса заслуживает первое место в рейтинге. Кей объяснила, что брови Джоли почти безупречны, поскольку обладают очерченной формой.

