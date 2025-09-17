Песков оценил слова Гутерриша про реформу СБ ООН Песков: Россия, страны БРИКС и ШОС поддерживают систему отношений по курсу ООН

Россия вместе со странами БРИКС и ШОС выступают за «ооноцентричную» систему мировых отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва поддерживает идею необходимости реформирования СБ ООН. Так Песков ответил на соответствующий вопрос касательно высказывания генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы совета.

Действительно, мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и адаптации Совета Безопасности к новым реалиям нового времени, стремительно меняющегося нового времени, — констатировал представитель Кремля.

Представитель Кремля добавил, что заявления политика не смотрятся как попытки пересмотра Второй мировой войны и роли в ней СССР. С этим тезисом Песков не согласился.

Ранее Гутерриш заявил, что СБ ООН нуждается в реформировании. По его мнению, нынешний состав Совбеза не отражает современные геополитические реалии, поскольку был создан в соответствии с миропорядком 1945 года.