10 октября 2025 в 06:38

Как правильно квасить капусту по старинке

Как правильно квасить капусту по старинке

Потребуется 5 кг белокочанной капусты, 3 крупных кисло-сладких яблока, 1 большая морковь, 100 г соли и столовая ложка тмина. Капусту необходимо очистить от верхних листьев и тонко нашинковать. Морковь измельчить с помощью крупной терки, а яблоки нарезать дольками, удалив сердцевину. Тщательно перетрите капусту с солью руками до появления сока. Далее положите морковь и тмин, аккуратно перемешайте. На дно чистых банок поместите часть капусты, затем яблочные ломтики и так чередуйте до верха. Утрамбуйте смесь, чтобы она была полностью залита рассолом. Оставьте емкости с заготовкой в комнатных условиях на 3–4 дня, ежедневно протыкая содержимое палочкой для того, чтобы выходили газы. После этого плотно закройте тару и поставьте ее в холод.

Ранее мы рассказывали про рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему

квашеная капуста
рецепты
домашние заготовки
простой рецепт
Оксана Головина
О. Головина
