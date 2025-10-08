Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему

Что вы знаете о белорусской кухне? Если ваши знания ограничиваются драниками, готовьтесь открывать новые вкусы! Современная белорусская кухня — это удачное сочетание традиционной простоты и актуальных трендов. Она основывается на натуральных, качественных продуктах: картофеле, ставшем кулинарным символом, местных фруктах и овощах, свежем мясе и рыбе, грибах и, конечно, свежем хлебе. Мы подготовили для вас рецепты самых популярных и любимых блюд.

Белорусские драники — блюдо, которое всегда в тренде

Основу для драников составляет свежий натертый картофель. К нему присоединяют лук, который помогает сохранить светлый оттенок, яйца, немного муки для связки, а также соль и перец. Картофельную массу обжаривают порциями на хорошо разогретой сковороде, пока каждая оладья не покроется аппетитной румяной корочкой. Истинный вкус белорусских драников раскрывается в компании со сметаной, хрустящими шкварками или насыщенным грибным соусом.

Главный секрет кроется в верной густоте теста, которое не должно быть излишне плотным. Благодаря этому драники получаются одновременно хрустящими и нежными внутри. Это блюдо самодостаточно для легкого ужина, но также идеально подойдет в качестве гарнира.

Верещака по-белорусски

Секрет приготовления верещаки начинается с выбора свиных ребрышек или нежной свиной мякоти. Мясо обжаривают до золотистого цвета, а затем к нему добавляют душистый лук и морковь. Главная особенность — томление в хлебном квасе, который придает блюду характерную кислинку и глубину. После долгого томления на тихом огне соус приобретает насыщенность, а для его загущения используют обжаренную до кремового оттенка муку. Готовую верещаку принято сервировать горячей, в качестве гарнира идеально подходит картофельное пюре, простой отварной картофель или ломоть душистого хлеба.

Белорусские колдуны с фаршем

Искусство создания белорусских картофельных колдунов заключается в волшебном контрасте: их золотистая хрустящая корочка скрывает невероятно сочную и ароматную мясную начинку. Для теста натирается отжатый картофель, в который добавляется мелко порубленный лук, сырое яйцо и немного муки для связности. Сердцевину готовят из обжаренного мясного фарша с пассерованным луком и чесноком, что придает начинке глубокий вкус.

Лепить колдуны — это особый ритуал. На слегка присыпанную поверхность выкладывается часть картофельной массы, сверху размещается аппетитная горсть фарша, и все аккуратно укрывается вторым слоем картофеля. Обжариваются эти картофельные диковинки на хорошо разогретой сковороде под крышкой до состояния идеальной румяной корочки с обеих сторон.

Белорусские колдуны с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусская картофельная бабка

Ключевыми компонентами для приготовления этого блюда являются картофель, мясной фарш, репчатый лук, яйцо, а также мука или манка для связки массы. Соль и перец добавляются по вашему усмотрению.

Подготовленный натертый картофель рекомендуется тщательно отжать от излишков влаги. Лук следует пассеровать вместе с фаршем до состояния полуготовности, после чего эту смесь нужно соединить с картофельной основой. Для того чтобы масса держала форму и не рассыпалась, в нее вводится яйцо и выбранная связующая составляющая — мука или манка. Полученную смесь равномерно распределяют в промасленной форме и запекают до появления аппетитной золотистой корочки, на что обычно требуется около 40–50 минут.

Сытный и согревающий белорусский крупник

В основе крупника, как явствует из названия, лежит крупа — будь то ячневая, перловая, гречневая или пшенная. Именно она придает супу его сытную густоту и благотворно влияет на пищеварение. Неотъемлемой частью рецепта являются картофель, морковь и лук, а в удачный сезон блюдо обогащают свежими или сушеными грибами. Такой суп может быть постным, но для большей наваристости в него добавляют курицу, говядину или свинину, отчего бульон становится особенно насыщенным и душистым. Особый шарм крупнику придает так называемый забел — традиционный для белорусской кухни прием, когда в уже готовое блюдо вливают молоко, сливки или сметану. Это наполняет суп мягкостью, молочным ароматом и нежностью. Часто забел кладут прямо в тарелку, позволяя каждому настроить желаемую степень сливочности.

Тертюха: секрет экономного белорусского супа

Приготовление тертюхи не потребует много времени — на всю готовку уйдет примерно полчаса. Основой супа станет картофель, который дополняют бульоном на ваш выбор: подойдет мясной, куриный, грибной или даже обычная вода. Для насыщенного вкуса добавляют немного копченой грудинки, сливки или сметану, кусочек сливочного масла и репчатый лук.

Очищенный картофель натирают на мелкой терке и постепенно вводят в кипящий бульон, постоянно помешивая, чтобы масса оставалась однородной без комочков. Варится суп до мягкости картофеля — обычно это несколько минут. В конце вливают сливки, кладут масло, приправляют солью и перцем, а также добавляют рубленую свежую зелень. Благодаря этим штрихам тертюха приобретает нежную текстуру и насыщенный аромат.

Тертюха: секрет экономного белорусского супа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сметанная мачанка по-деревенски

Приготовление мачанки начинается с обжарки небольших ломтиков свиной шеи или бедра на сухой сковороде. Дождитесь появления золотистой корочки — это позволит мясу раскрыть свой сок и насыщенный аромат. Далее добавьте мелко нашинкованный репчатый лук и нарезанные пластинками свежие грибы, например, шампиньоны или ароматные лесные опята. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне, пока лук не станет прозрачным, а грибы не пропитаются мясным соком.

Влейте немного воды или легкого бульона, добавьте щепотку тмина и лавровый лист для придания блюду глубины вкуса. Особый шарм мачанке придает густая деревенская сметана — ее нужно аккуратно вмешать в общую массу, не доводя до кипения. Потушите еще несколько минут, пока соус не приобретет желаемую густоту. Подавайте блюдо прямо в сковороде, украсив свежим укропом.

Драчена по-мински

Приготовление начинается с создания сочной картофельной стружки, для чего сырой картофель натирается на крупной терке. Важно лишь слегка отжать излишки сока, не лишая массу сочности, ведь это залог нежности будущего блюда. Затем в картофель вбиваются яйца, добавляется щедрая порция нарезанного кубиками домашнего сыра, и все тщательно соединяется до однородности. Смесь солится и перчится по вкусу.

В разогретой чугунной сковороде со сливочным маслом равномерно распределяется картофельная основа, в которую затем вдавливаются кольца копченой колбаски. Драчена готовится в духовке до тех пор, пока ее поверхность не покроется соблазнительной золотистой корочкой. Традиционно блюдо подают прямо в сковороде, разрезав на порции и добавив к каждой ложку холодной густой сметаны.

Драчена по-мински Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний хлеб по-белорусски

Классический белорусский хлеб начинается с активной ржаной закваски, которую соединяют с водой и обойной ржаной мукой для приготовления опары. Ее оставляют для созревания при умеренной комнатной температуре до значительного увеличения в объеме.

В готовую опару добавляется остальная мука — ржаная и пшеничная второго сорта, вливается теплая вода, а также вводятся цветочный мед, ферментированный ржаной солод и соль. Все ингредиенты тщательно вымешиваются до состояния однородной, эластичной и слегка липкой массы.

Полученное тесто перекладывается в смазанную маслом емкость для ферментации. В течение этого времени его рекомендуется несколько раз бережно обмять. После окончания расстойки тесто формуют в хлеб, на поверхности которого делают неглубокие диагональные надрезы, а затем припыляют его через сито слоем ржаной муки.

Выпекают хлеб в хорошо разогретой духовке. Сначала при высокой температуре, а затем жар убавляют и продолжают выпечку до готовности. О правильном пропекании скажет характерный глухой звук, если постучать по нижней корке готовой буханки.

Белорусский квас

За основу этого домашнего кваса берутся кубики ржаного хлеба, которые желательно слегка подсушить в духовке до появления румяного оттенка. Подсушенные сухари заливаются кипятком и настаиваются в течение долгого времени, после чего жидкость необходимо процедить через марлю, а оставшуюся хлебную массу хорошенько отжать.

В полученный настой добавляется сахарный песок и размешивается до его полного растворения. Отдельно в теплой воде с сахаром растворяются дрожжи, которые затем соединяются с остывшим хлебным суслом. Для придания натуральной игристости в будущий квас кладется изюм.

Белорусский квас Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовая основа переливается в бутыль, накрывается марлей и остается в тепле для начала брожения. После этого напиток разливается по емкостям и отправляется в прохладное место, где он и достигнет своей идеальной готовности.

