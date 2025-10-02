Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп

Нарезанную кубиками луковицу обжарьте и доведите до состояния, когда она станет прозрачной. После этого добавьте две морковки, нарезанные полукольцами, и продолжайте готовить еще пять минут, помешивая. Закиньте четыре картофелины, очищенные и нарезанные небольшими кубиками. Залейте все литром бульона из овощей или куриного бульона, закипятите и готовьте примерно пятнадцать минут до готовности картофеля. Часть картофеля можно размять прямо в супе, чтобы блюдо было более густым. Затем положите две копченые сосиски, которые нужно нарезать колечками, чайную ложку тмина и соль с перцем по вкусу. Проварите суп еще пять минут, чтобы сосиски прогрелись. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью петрушки.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальные налистники с яблочной начинкой.