Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:15

Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп

Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарезанную кубиками луковицу обжарьте и доведите до состояния, когда она станет прозрачной. После этого добавьте две морковки, нарезанные полукольцами, и продолжайте готовить еще пять минут, помешивая. Закиньте четыре картофелины, очищенные и нарезанные небольшими кубиками. Залейте все литром бульона из овощей или куриного бульона, закипятите и готовьте примерно пятнадцать минут до готовности картофеля. Часть картофеля можно размять прямо в супе, чтобы блюдо было более густым. Затем положите две копченые сосиски, которые нужно нарезать колечками, чайную ложку тмина и соль с перцем по вкусу. Проварите суп еще пять минут, чтобы сосиски прогрелись. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью петрушки.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальные налистники с яблочной начинкой.

рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Германия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.