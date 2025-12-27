Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 18:39

Закусываю по правилам: как не испортить вкус элегантного вина

Правильный выбор закуски к белому вину может преобразить дегустацию. К легким, кислым винам (совиньон блан, пино гриджио) идеальны легкие закуски: устрицы, креветки на гриле, салаты с козьим сыром, спаржа, свежие овощи. Они подчеркивают свежесть и минеральность напитка. К более насыщенному и выдержанному в дубе шардоне выбирают блюда посытнее: пасту в сливочном соусе, лосося на гриле, запеченную курицу, грибы, мягкие сливочные сыры типа бри.

Для азиатской кухни с яркими соусами лучше выбрать ароматный рислинг или гевюрцтраминер — их сладость и пряность уравновесят остроту. Классическая закуска под белое вино — это тарелка с несколькими видами сыров, орехами, свежим и вяленым инжиром. Важно помнить главное правило: закуска не должна быть слаще вина.

Избегайте сочетания тонких белых вин с сильно перчеными, копчеными и уксусными блюдами — они заглушат его букет. Правильно подобранная еда к белому вину создаст гармоничный дуэт, где ни еда, ни напиток не перебивают друг друга, а взаимно усиливают вкусовые ощущения.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом венских круассанов.

