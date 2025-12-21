Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами

Хотите порадовать близких выпечкой ресторанного уровня? Венские круассаны с заварным кремом — это маленький кулинарный подвиг, который стоит усилий. Для теста понадобится: 500 граммов готового слоеного дрожжевого теста. Для заварного крема: 2 желтка, 500 мл молока, 100 граммов сахара, 40 граммов муки, ваниль. Для начинки: 150 граммов свежей или размороженной малины.

Сначала готовят крем — взбивают миксером все ингредиенты. Тесто раскатывают, нарезают на треугольники, в широкую часть каждого кладут ложку остывшего крема и несколько ягод малины. Аккуратно заворачивают, начиная с широкого края, формируя классический полумесяц, и выкладывают на противень. Дают расстояться 30 минут, смазывают взбитым желтком и выпекают при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Готовые круассаны с малиной получаются невероятно воздушными, с хрустящей корочкой и сочной ягодной начинкой внутри. Заварной крем добавляет бархатистую нежность. Эта выпечка к чаю хороша теплой, когда слои теста особенно тают во рту. Она превратит обычное чаепитие в праздник, а аромат свежей выпечки наполнит дом уютом.

