Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт

Ищете способ удивить гостей? Подача салата оливье в виде тортика превращает привычное блюдо в кулинарный шедевр. Для основы понадобится стандартный набор: 3 отварные картофелины, 2 моркови, 3 яйца, 250 граммов вареной куриной грудки, 2 соленых огурца, банка горошка и майонез.

Все компоненты нарезают очень мелким кубиком и смешивают с горошком. Для формирования мини-тортиков из оливье используют круглое кондитерское кольцо, небольшую форму для выпечки или даже часть пластиковой бутылки. На дно выкладывают часть салата, утрамбовывают, смазывают майонезом и повторяют слои, создавая подобие коржей. Аккуратно сняв кольцо, получают ровный слоеный тортик.

Каждый такой порционный оливье можно украсить сеточкой из майонеза, веточкой укропа, долькой вареной моркови или икрой. Эта необычная подача оливье требует чуть больше времени на сборку, но результат выглядит по-настоящему празднично и изысканно, сохраняя при этом весь любимый вкус.

