06 января 2026 в 10:18

В России оценили вред для окружающей среды из-за оливье

Эксперт Гирич: при приготовлении оливье выделяется до 0,5 кг углекислого газа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовление салата оливье к новогоднему столу приводит к выделению до 0,5 килограмма углекислого газа, сообщила РИА Новости научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич. Расчеты основаны на времени варки ингредиентов на газовых конфорках.

Как пояснила эксперт, для варки яиц, картофеля и моркови требуется около 50 минут. За это время конфорка расходует от 0,21 до 0,25 кубометра газа, а при сжигании одного кубометра выделяется примерно 1,85 кг CO₂.

Следовательно, за 30 минут готовки будет выделено от 0,23 до 0,28 килограмма CO₂, а за 50 минут — от 0,39 до 0,46 килограмма CO₂, – отметила она.

Гирич отметила, что углеродный след можно снизить. Например, при совместной варке картофеля и моркови на одной конфорке в течение 30 минут расход газа составит от 0,125 до 0,15 кубометра, а выброс CO₂ — от 0,23 до 0,28 килограмма.

Ранее выяснилось, что бутерброды с красной икрой и салат оливье остаются главными блюдами на Новый год для россиян. Более 80% опрошенных признались, что именно приготовление новогодних блюд является для них начальной точкой для создания праздничной атмосферы.

