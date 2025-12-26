Названы главные блюда новогоднего стола в России Бутерброды с икрой и оливье остаются главными блюдами на Новый год в России

Бутерброды с красной икрой и салат оливье остаются главными блюдами на Новый год для россиян, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования. Более 80% опрошенных признались, что именно приготовление новогодних блюд является для них начальной точкой для создания праздничной атмосферы.

Новогоднее меню <...> остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой — их выбирают 78% участников опроса, салат оливье — его готовят 75% опрошенных, — говорится в исследовании.

Еще 62% респондентов включают в праздничное меню мясные, сырные и овощные нарезки, а также запеченное мясо. При этом три четверти россиян готовят на Новый год самостоятельно, каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной. Менее 2% празднуют в ресторане.

Ранее диетолог Антонина Стародубова заявила, что красная икра относится к продуктам с высоким содержанием соли, поэтому не стоит употреблять ее больше 20–30 граммов в день. В то же время она подчеркнула, что икра очень полезна за счет разнообразия белка, витаминов, лецитина и полиненасыщенных жирных кислот.

До этого нутрициолог Елена Желянина предупредила, что майонезные салаты не рекомендуется употреблять в сочетании с алкогольными напитками. То же касается сладостей и десертов. Их сочетание с алкоголем нередко приводит к головной боли, чувству слабости и ухудшению состояния на следующий день.