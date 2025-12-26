Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:31

Названы главные блюда новогоднего стола в России

Бутерброды с икрой и оливье остаются главными блюдами на Новый год в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бутерброды с красной икрой и салат оливье остаются главными блюдами на Новый год для россиян, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования. Более 80% опрошенных признались, что именно приготовление новогодних блюд является для них начальной точкой для создания праздничной атмосферы.

Новогоднее меню <...> остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой — их выбирают 78% участников опроса, салат оливье — его готовят 75% опрошенных, — говорится в исследовании.

Еще 62% респондентов включают в праздничное меню мясные, сырные и овощные нарезки, а также запеченное мясо. При этом три четверти россиян готовят на Новый год самостоятельно, каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной. Менее 2% празднуют в ресторане.

Ранее диетолог Антонина Стародубова заявила, что красная икра относится к продуктам с высоким содержанием соли, поэтому не стоит употреблять ее больше 20–30 граммов в день. В то же время она подчеркнула, что икра очень полезна за счет разнообразия белка, витаминов, лецитина и полиненасыщенных жирных кислот.

До этого нутрициолог Елена Желянина предупредила, что майонезные салаты не рекомендуется употреблять в сочетании с алкогольными напитками. То же касается сладостей и десертов. Их сочетание с алкоголем нередко приводит к головной боли, чувству слабости и ухудшению состояния на следующий день.

Читайте также
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Здоровье/красота
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Икра форели дома: 10 быстрых способов засолить к Новому году
Семья и жизнь
Икра форели дома: 10 быстрых способов засолить к Новому году
Минтай по-новогоднему под «шубой» — классный рецепт, который раскрывает простую рыбку
Общество
Минтай по-новогоднему под «шубой» — классный рецепт, который раскрывает простую рыбку
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Экономика
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Вместо селёдки под шубой — салат «Лимонная долька» со шпротами. Простая сборка, а результат — на миллион
Общество
Вместо селёдки под шубой — салат «Лимонная долька» со шпротами. Простая сборка, а результат — на миллион
икра
Новый год
салаты
оливье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.