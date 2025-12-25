Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем Нутрициолог Желянина: майонезные салаты плохо сочетаются с алкоголем

Майонезные салаты не рекомендуется употреблять в сочетании с алкогольными напитками, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, комбинация соленых блюд и спиртного также может быть вредной для организма.

Праздничные застолья редко обходятся без алкоголя и обильных блюд. Однако некоторые продукты в сочетании со спиртным усиливают нагрузку на печень, ЖКТ и обмен веществ, что напрямую отражается на самочувствии. Жирная пища — майонезные салаты, колбасы, жирное мясо — значительно замедляет переваривание алкоголя и усиливает его токсическое воздействие на печень. Результат — тяжесть, тошнота и чувство переполненности, — предупредила Желянина.

Она добавила, что сладости и десерты вызывают резкие колебания уровня сахара в крови и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу. По словам нутрициолога, их сочетание с алкоголем нередко приводит к головной боли, чувству слабости и ухудшению состояния на следующий день.

Соленые закуски — одна из главных причин утренних отеков. Соленая икра, слабосоленая рыба, сыры, колбасы, орехи, чипсы, маринады, оливки и консервы содержат много натрия. В сочетании с алкоголем они усиливают обезвоживание, вызывая жажду, отеки, сгущение крови и выраженный похмельный синдром. Соль удерживает воду в тканях, а алкоголь активно выводит ее через почки — клетки обезвоживаются, а жидкость накапливается в межклеточном пространстве, — подчеркнула Желянина.

Кроме того, нутрициолог предупредила, что употребление молочных продуктов вместе с алкоголем может привести к вздутию живота, тошноте и общему дискомфорту, особенно если речь идет о крепких напитках. Желянина порекомендовала при составлении новогоднего меню сочетать алкогольные напитки с легкими закусками, овощами и блюдами, богатыми белком.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская посоветовала для защиты от быстрого опьянения за праздничным столом употреблять жирную пищу и пить воду — стакан на каждый бокал алкоголя. По ее словам, это поможет снизить негативное влияние спиртного на организм.