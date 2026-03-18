В России объяснили, почему Запад не раскрывает правду о Нетаньяху Политолог Крутаков: исчезновение Нетаньяху скрывают во избежание удара по имиджу

Запад скрывает информацию о местонахождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы сохранить имидж «бесконфликтных войн без потерь», заявил политолог Леонид Крутаков. В беседе с «Царьградом» эксперт сравнил информационное освещение текущей войны с первой операцией в Ираке, где США также пытались представить ситуацию в виде «компьютерных картинок» без крови и смерти.

Конечно, скрывают, потому что это удар по имиджу. Колоссальный, серьезный удар по имиджу этих бесконфликтных войн без потерь для Запада, — указал он.

По мнению политолога, если премьер Израиля был убит или ранен в результате ответного удара Ирана, это будут скрывать, чтобы жители Запада не осознали катастрофического падения уровня безопасности своих лидеров.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.