Решетников перечислил важнейшие шаги России в туристической сфере Решетников сообщил о развитии номерного фонда и автотуризма в России

Росссийские власти предпринимают шаги, направленные на развитие номерного фонда и автотуризма в стране, сообщил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2025 год. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в Минэкономразвития также работают над вовлечением россиян в инвестирование гостиниц.

Продолжаем наращивать номерной фонд, развиваем автотуризм, крупные и локальные точки притяжения. Все это помогает стимулировать и смежные отрасли. <...> Кроме того, мы обновили понятие турпродукта для внутреннего рынка это дает некоторое расширение и для туроператоров. В этом году работаем над механизмом вовлечения граждан в инвестиции в гостиницы, — отметил Решетников.

Министр также отметил увеличение турпотока в Россию. По словам главы ведомства, его появление связано с внедрением безвизового режима между РФ и Китаем.

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура.