24 декабря 2025 в 06:30

Россиянам рассказали, как не опьянеть за новогодним столом

Нутрициолог Дивинская: стакан воды на каждый бокал алкоголя поможет не опьянеть

Для эффективной защиты от быстрого опьянения за праздничным столом стоит использовать научно обоснованные стратегии, включающие прием жирной пищи и соблюдение питьевого режима — стакан воды на каждый бокал алкоголя, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, комбинация этих методов поможет снизить негативное воздействие спиртных напитков на организм.

Забудьте о народных мифах про масло и активированный уголь. Современная биохимия предлагает работающие стратегии, которые реально замедляют опьянение. Жирная пища создает защитную пленку на стенках ЖКТ и тормозит этот процесс на 30–50%. Съешьте за час до застолья бутерброд с семгой или селедкой — это научно обоснованная защита. Примите комплекс пищеварительных ферментов перед празднованием, они ускорят расщепление пищи, снизив нагрузку на печень, которая параллельно борется с этанолом. На каждый бокал алкоголя выпивайте стакан воды. Регидратация разбавляет концентрацию алкоголя в крови и облегчает работу почек, — пояснила Дивинская.

Она также посоветовала закусывать алкогольные напитки белковыми продуктами, такими как мясо, рыба или сыр. По ее словам, аминокислоты конкурируют с этанолом за ферменты печени, замедляя его метаболизм и снижая токсичность ацетальдегида.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что самая частая бытовая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — это аспирация рвотных масс, которая приводит к удушью. По ее словам, пьяный человек также может получить тяжелые травмы и не почувствовать этого.

