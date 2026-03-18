В России рассказали, к чему приведет рост цен на водку Президент СПАП Косарев: рост цен на водку может увеличить объемы самогоноварения

Рост цен на водку может привести к увеличению объемов самогоноварения, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Он напомнил, что стоимость такой продукции зависит от двух факторов. Это повышение акциза и увеличение себестоимости с учетом инфляции, уточнил эксперт.

Есть риск, что продажи водки уйдут в «серую» зону. Сегодня производство самогона становится гипервыгодным. С медицинским спиртом — основным сырьем для нелегального оборота, можно бороться законами и усилиями правительства. Однако, если население возьмется за производство самогона, достать его оттуда будет невозможно. Там, где резко поднимали цену на водку, население уходило в самогоноварение. Отучить людей, которые привыкли сами себе гнать крепкий алкоголь, очень сложно, — отметил Косарев.

Он добавил, что в 2025 году производство медицинского спирта в России снизилось на 65% — с 6,5 до 2,5 млн декалитров. Однако объемы продаж алкоголя не упали так же резко, значит, этот объем был чем-то замещен. По мнению эксперта, это связано с ростом самогоноварения.

Ранее сообщалось, что производители алкоголя в России поднимут отпускные цены на 10–17% в начале 2026 года. Эксперты объясняют удорожание ростом акциза, инфляцией и высокой стоимостью кредитов.