18 марта 2026 в 14:44

В России рассказали, к чему приведет рост цен на водку

Президент СПАП Косарев: рост цен на водку может увеличить объемы самогоноварения

Рост цен на водку может привести к увеличению объемов самогоноварения, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Он напомнил, что стоимость такой продукции зависит от двух факторов. Это повышение акциза и увеличение себестоимости с учетом инфляции, уточнил эксперт.

Есть риск, что продажи водки уйдут в «серую» зону. Сегодня производство самогона становится гипервыгодным. С медицинским спиртом — основным сырьем для нелегального оборота, можно бороться законами и усилиями правительства. Однако, если население возьмется за производство самогона, достать его оттуда будет невозможно. Там, где резко поднимали цену на водку, население уходило в самогоноварение. Отучить людей, которые привыкли сами себе гнать крепкий алкоголь, очень сложно, — отметил Косарев.

Он добавил, что в 2025 году производство медицинского спирта в России снизилось на 65% — с 6,5 до 2,5 млн декалитров. Однако объемы продаж алкоголя не упали так же резко, значит, этот объем был чем-то замещен. По мнению эксперта, это связано с ростом самогоноварения.

Ранее сообщалось, что производители алкоголя в России поднимут отпускные цены на 10–17% в начале 2026 года. Эксперты объясняют удорожание ростом акциза, инфляцией и высокой стоимостью кредитов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, сохраняется ли авторское право за создателями ИИ-контента
Стало известно о жертвах пожара в БЦ Turas на юге Москвы
Депутата Свинцова исключили из ЛДПР
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

