15 декабря 2025 в 11:03

Россиянам раскрыли, как вырастут цены на алкоголь

«Коммерсант»: стоимость алкоголя в России в январе 2026 года вырастет на 10-17%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Производители алкоголя в России поднимут отпускные цены на 10-17% в начале 20026 года, пишет «Коммерсантъ». Эксперты объясняют удорожание ростом акциза, инфляцией и высокой стоимостью кредитов.

Так, в Novabev Group (марки Beluga и «Архангельская») ожидается повышение цены примерно на 10%. Компания «КВК Групп» (бренды «Коктебель» и Medoff) увеличит стоимость своей продукции на 15–17%. Алкогольная сибирская группа (торговые марки «Пять озер» и Sea Witch) поднимет цену на собственную водочную линейку на 13%, а на остальные товары — на 12%.

При этом две крупные компании пока воздерживаются от конкретных цифр. Группа компаний «Руст» (продукция «Русский Стандарт» и «Зеленая Марка)» и группа Ладога (алкоголь под брендами «Царская» и «Крутояр») пока не озвучили конкретные показатели роста отпускных цен.

До этого стало известно, что в ноябре потребление спиртного в стране снижалось восьмой месяц подряд, приблизившись к уровню 1997–1998 годов. С апреля показатель упал с 8,32 до 7,63 литра на человека за 12 месяцев, что стало самым низким уровнем за последние 25 лет.

