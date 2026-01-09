Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:57

Цены на уборку снега во дворах выросли в несколько раз

В Калужской, Тверской и Орловской областях цены на уборку снега выросли втрое

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Калужской, Тверской и Орловской областях цены на уборку дворов и частных территорий от снега выросли в три раза и достигли 15 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Прежде за такую услугу платили около 5 тыс. рублей.

По данным источника, резкий рост цен связан с аномальными осадками, вызванными циклоном «Фрэнсис», а также нехваткой свободных тракторов в регионах. Сейчас машины заняты расчисткой дорог, из-за чего частные подрядчики и компании по аренде дорожной техники повысили стоимость услуг.

Ранее «Россети» начали ликвидацию последствий сильного снегопада, который вызвал перебои с электричеством в нескольких центральных регионах России. Больше всего проблем пришлось на Тверскую, Тульскую и Орловскую области, где упавшие деревья повредили линии электропередач. Для восстановления электроснабжения привлекли более 2,5 тыс. специалистов и более тысячи единиц техники.

До этого высота снежного покрова в Москве на фоне метели достигла 31 сантиметра на ВДНХ, 30 сантиметров на Балчуге и 32 сантиметра в Тушино. В Подмосковье рекордные сугробы зафиксировали в Черустях и Коломне — 48 сантиметров.

снегопады
статистики
цены
уборки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественный резонанс побудил СКР проверить снос ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.