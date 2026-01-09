Цены на уборку снега во дворах выросли в несколько раз

В Калужской, Тверской и Орловской областях цены на уборку дворов и частных территорий от снега выросли в три раза и достигли 15 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Прежде за такую услугу платили около 5 тыс. рублей.

По данным источника, резкий рост цен связан с аномальными осадками, вызванными циклоном «Фрэнсис», а также нехваткой свободных тракторов в регионах. Сейчас машины заняты расчисткой дорог, из-за чего частные подрядчики и компании по аренде дорожной техники повысили стоимость услуг.

Ранее «Россети» начали ликвидацию последствий сильного снегопада, который вызвал перебои с электричеством в нескольких центральных регионах России. Больше всего проблем пришлось на Тверскую, Тульскую и Орловскую области, где упавшие деревья повредили линии электропередач. Для восстановления электроснабжения привлекли более 2,5 тыс. специалистов и более тысячи единиц техники.

До этого высота снежного покрова в Москве на фоне метели достигла 31 сантиметра на ВДНХ, 30 сантиметров на Балчуге и 32 сантиметра в Тушино. В Подмосковье рекордные сугробы зафиксировали в Черустях и Коломне — 48 сантиметров.