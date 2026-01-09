Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями мощного снегопада Энергетики «Россетей» начали устранять последствия снегопада в регионах страны

Энергетики компании «Россети» приступили к ликвидации последствий сильного снегопада, вызвавшего перебои с электричеством в ряде регионов европейской части России, сообщили в пресс-службе холдинга. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях. Там зафиксированы локальные технологические нарушения из-за падений деревьев на ЛЭП.

В связи с прохождением активного атмосферного фронта, сопровождающегося интенсивными снегопадами, ледяными дождями и порывистым ветром, специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса, — сказано в заявлении.

Для устранения аварий задействованы 769 бригад общей численностью 2562 специалиста. Также используется 1008 единиц специальной и вездеходной техники. Работы координируют оперативные штабы. Они ведутся круглосуточно, в том числе в труднодоступных и заболоченных районах. При необходимости привлекаются дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили свыше 8000 километров линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях. Соединение было нарушено из-за сильных снегопадов. В Новгородской области подключили 5,7 тыс. километров ЛЭП и более 3,2 тыс. трансформаторных подстанций. В Псковской области восстановили 2,7 тыс. линий электропередачи и 1,7 тыс. трансформаторов.