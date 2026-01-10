Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста

5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещённый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме

В конце декабря 2025 года Ватикан предпринял экстренную дипломатическую попытку организовать мирный уход Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, утверждает газета The Washington Post. Второе лицо Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин, вызвал американского посла, чтобы обсудить возможность предоставления Мадуро политического убежища в России. Согласно правительственным документам, кардинал «отчаянно стремился предотвратить кровопролитие», предлагая США подождать.

Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность, — утверждает источник газеты, знакомый с ситуацией.

Паролин пытался напрямую связаться с госсекретарем Марко Рубио, убеждая Белый дом проявить терпение и позволить Мадуро покинуть западное полушарие под российские гарантии. Ватикан уже выразил разочарование утечкой информации, заявив, что фрагменты конфиденциального разговора были опубликованы неточно. Госдепартамент США и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержались от официальных комментариев.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил журналистам, что США до начала военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро улететь «в любую точку мира». По его словам, политик не обращался к Анкаре с просьбой принять его в стране.