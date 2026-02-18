В Ватикане отказались участвовать в проекте США по сектору Газа Ватикан отказался участвовать в работе Совета мира Трампа

Ватикан не будет участвовать в работе Совета мира, сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. По его словам, которые передает Corriere della Sera, это связано со спецификой папского государства, «которая явно отличается от специфики других государств».

Папа Римский Лев XIV получил приглашение присоединиться к Совету мира, формируемому Соединенными Штатами для управления сектором Газа в процессе разрешения конфликта на Ближнем Востоке. По словам Паролина, этот вопрос находится на стадии рассмотрения, поскольку есть моменты, вызывающие некоторое недоумение и нуждающиеся в разъяснении.

Американская администрация, по чьей инициативе был организован Совет мира, позвала в организацию около 50 государств, включая Россию, Белоруссию и Украину. В списке страны от Австралии до Японии, которые уже подтвердили получение предложения.

Ранее сообщалось, что бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон в переписке с финансистом Джеффри Эпштейном обсуждал план по свержению папы Франциска. Из переписки 2019 года следует, что Бэннон после ухода из администрации нынешнего президента Дональда Трампа пытался подорвать авторитет понтифика.