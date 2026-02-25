Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 22:55

Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей

Папа римский предостерег священников от использования нейросетей в проповедях

Папа римский Лев XIV (настоящее имя — Роберт Прево) Папа римский Лев XIV (настоящее имя — Роберт Прево) Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Папа римский Лев XIV (настоящее имя — Роберт Прево) предостерег священников от использования нейросетей для подготовки проповедей, передает Vatican News. По словам главы церкви, настоящее наставление подразумевает передачу веры, на что искусственный интеллект неспособен.

Понтифик призвал сохранять бдительность при использовании ИИ в богослужении. Человеческий интеллект нуждается в постоянной тренировке, как и мышцы тела, без нагрузки мыслительные способности могут атрофироваться, предупредил он.

Ранее практикующий психолог Марина Муравьева заявила: нейросети могут давать опасные советы на личные темы. Она отметила, что ИИ не может дать эмоциональную близость и заменить живого человека.

До этого депутат Юлия Дрожжина рассказала, что применение нейросетей для самостоятельной диагностики здоровья и лечения может быть опасно для жизни, так как уже зафиксированы случаи смерти из-за неправильного сочетания препаратов и несвоевременного обращения за помощью к специалисту. По ее словам, ИИ может быть полезным вспомогательным инструментом в медицине, но не экспертом.

папа римский
нейросети
проповеди
Ватикан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в начале марта
ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией
Дмитриев отправится в Женеву на переговоры с США
Его ждет вся Россия: что известно о новом опытном образце самолета «Байкал»
В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах
Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей
Стало известно о смене локации для переговоров по Украине
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.