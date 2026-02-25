Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей

Папа римский Лев XIV (настоящее имя — Роберт Прево) предостерег священников от использования нейросетей для подготовки проповедей, передает Vatican News. По словам главы церкви, настоящее наставление подразумевает передачу веры, на что искусственный интеллект неспособен.

Понтифик призвал сохранять бдительность при использовании ИИ в богослужении. Человеческий интеллект нуждается в постоянной тренировке, как и мышцы тела, без нагрузки мыслительные способности могут атрофироваться, предупредил он.

Ранее практикующий психолог Марина Муравьева заявила: нейросети могут давать опасные советы на личные темы. Она отметила, что ИИ не может дать эмоциональную близость и заменить живого человека.

До этого депутат Юлия Дрожжина рассказала, что применение нейросетей для самостоятельной диагностики здоровья и лечения может быть опасно для жизни, так как уже зафиксированы случаи смерти из-за неправильного сочетания препаратов и несвоевременного обращения за помощью к специалисту. По ее словам, ИИ может быть полезным вспомогательным инструментом в медицине, но не экспертом.