Гол Овечкина дал «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в НХЛ Гол Овечкина привел «Вашингтон» к победе над «Чикаго» в НХЛ

Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января, передает пресс-служба НХЛ. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

Александр Овечкин забил свой четвертый гол за последние три игры, а «Вашингтон Кэпиталз» прервал серию из четырех побед «Чикаго Блэкхокс», одержав в пятницу победу со счетом 5:1 на «Юнайтед-центр», — сказано в сообщении.

Голы в «Вашингтоне» забили Энтони Бовиллье (5-я минута), Коннор Макмайкл (16-я), Этен Фрэнк (19-я), Джастин Сурдиф (33-я). Пятый гол принадлежит Овечкину (54-я). Он довел снайперский показатель хоккеиста за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф до 993 заброшенных шайб.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Также журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал Овечкина лучшим спортсменом России 2025 года. Кроме того, он отметил успехи Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.