«Обречены быть победителями»: Губерниев назвал лучших спортсменов 2025 года Губерниев назвал Овечкина, Мельникову и Петрова лучшими спортсменами 2025 года

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Также он отметил успехи гимнастки Ангелины Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.

Овечкин — суперзвезда мирового спорта. Человек, который устанавливает абсолютно межпланетные рекорды. Мельникова — олимпийская чемпионка, которая вернулась спустя несколько лет, получила допуск и выиграла абсолютное первенство в гимнастике. Это мегакруто: уровень, сравнимый с нашими легендами. Петров — не побоялся критики всяких идиотов и поехал на Олимпиаду, а также завоевал пять золотых медалей ЧМ. Тройка весьма условная, поэтому назову еще четвертого: Мальцев, настоящий лидер сборной по синхронному плаванию. Полный тезка великого хоккеиста: такие люди обречены быть победителями, — сказал Губерниев.

Руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.