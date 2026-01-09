В Иране озвучили число жертв массовых погромов

В Иране 11 человек погибли в ходе беспорядков, сообщил член совета по информационным технологиям при правительстве страны Машалла Шамсольваезин. По его мнению, данная цифра на фоне 90-миллионного населения не является основанием для обвинений со стороны президента США Дональда Трампа. Шамсольваезин добавил, что именно американцы руководят этими протестами, передает Tasnim.

11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением — это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками, — говорится в сообщении.

Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила, что два сотрудника сил безопасности погибли в столкновениях с участниками беспорядков в провинции Кум. По ее данным, силовики стали жертвами вооруженных террористов.

Кроме того, местный житель заявил, что погромы привели к гибели его несовершеннолетней дочери в городе Керманшах. Данный инцидент произошел в условиях массовых беспорядков, вспыхнувших после протестов предпринимателей и студентов против резкого обесценивания национальной валюты.