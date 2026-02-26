Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 08:15

Четверо мужчин проникли в глэмпинг, чтобы жестоко расправиться со сторожем

В Курганской области четверых мужчин арестовали за покушение на убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Четверо мужчин проникли на территорию глэмпинга в Курганской области из хулиганских побуждений и разгромили имущество на 290 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Они также напали на сторожа и жестоко избили его. Нарушители были арестованы, произошедшее классифицировали как покушение на убийство.

С целью убийства они напали и жестоко избили местного сторожа, находившегося в одной из построек. Потерпевшему удалось спастись ввиду оказания активного сопротивления, а также пресечения противоправных действий злоумышленников прибывшими на место сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение произошло в ночь на 24 ноября 2025 года. Однако поймать нападавших удалось лишь 18 февраля 2026 года. По местам их жительства также прошли обыски.

Ранее в Лукоянове полиция задержала местного жителя, который подозревается в краже и покушении на убийство своей соседки. Инцидент произошел в день рождения мужчины, когда 45-летняя женщина пришла к нему в гости.

