Четверо мужчин проникли в глэмпинг, чтобы жестоко расправиться со сторожем В Курганской области четверых мужчин арестовали за покушение на убийство

Четверо мужчин проникли на территорию глэмпинга в Курганской области из хулиганских побуждений и разгромили имущество на 290 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Они также напали на сторожа и жестоко избили его. Нарушители были арестованы, произошедшее классифицировали как покушение на убийство.

С целью убийства они напали и жестоко избили местного сторожа, находившегося в одной из построек. Потерпевшему удалось спастись ввиду оказания активного сопротивления, а также пресечения противоправных действий злоумышленников прибывшими на место сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение произошло в ночь на 24 ноября 2025 года. Однако поймать нападавших удалось лишь 18 февраля 2026 года. По местам их жительства также прошли обыски.

Ранее в Лукоянове полиция задержала местного жителя, который подозревается в краже и покушении на убийство своей соседки. Инцидент произошел в день рождения мужчины, когда 45-летняя женщина пришла к нему в гости.