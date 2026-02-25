Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянин решил отпраздновать день рождения резней и кражей

В Лукоянове задержали местного жителя за кражу и покушение на убийство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Лукоянове полиция задержала местного жителя, который подозревается в краже и покушении на убийство своей соседки, сообщила пресс-служба МВД Нижегородской области. Инцидент произошел в день рождения мужчины, когда 45-летняя женщина пришла к нему в гости.

В ходе застолья гостья обнаружила пропажу крупной суммы денег и потребовала от именинника вернуть похищенное. В ответ мужчина напал на женщину с ножом и полоснул ее лезвием по шее. Потерпевшей удалось вырваться и вызвать полицию.

Прибывшие на место правоохранители изъяли у подозреваемого часть похищенных средств — 40 тыс. рублей, а также орудие преступления. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Покушение на убийство». Суд отправил фигуранта под стражу.

Ранее дворника из Санкт-Петербурга задержали в качестве подозреваемого в нападении с ножом на мужчину у продуктового магазина. В пресс-службе МВД по городу и Ленобласти уточнили, что инцидент произошел ранним утром 21 февраля на улице Евгения Шварца. В полицию поступил сигнал о массовой драке четверых человек, в ходе которой один из участников получил тяжелое ранение.

