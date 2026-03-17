17 марта 2026 в 15:55

Нижегородцев предупредили о возможных затоплениях

В Нижегородской области из-за паводков возможны затопления 141 населенного пункта, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на информацию заседания комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам. Территории будут затоплены в случае наихудшего сценария.

Сообщается, что 20 марта в регионе состоится заседание комиссии по ЧС под руководством губернатора Глеба Никитина. Также в области приступили к реализации проектов по корректировке плана действий, мониторингу паводковых вод и подготовке к эвакуации населения.

В случае эвакуации местных жителей смогут расположить в 150 пунктах временного размещения. В случае ухудшения ситуации подлежит эвакуации 36,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло информацию об обязательной эвакуации населения из-за угрозы паводков. Никаких распоряжений о введении ЧС не издавалось.

