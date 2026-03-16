Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 17:14

В Кулебаках ребенок пострадал из-за нападения собаки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кулебаках Нижегородской области собака напала на ребенка, сообщает Pravda-nn.ru. Выяснение подробностей происшествия находится на контроле областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в результате нападения ребенок получил травмы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело из-за нападений бездомных собак — на животных жаловались местные жители. Следственные органы будут расследовать преступление по статье «Халатность».

До этого сообщалось, что в Татарстане 44-летнему мужчине пришлось ампутировать часть ноги после нападения стаи бродячих собак — после длительного лечения в реанимации состояние мужчины стабилизировалось. Трагедия произошла на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли.

Нижегородская область
собаки
нападения
дети
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.