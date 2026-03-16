В Кулебаках ребенок пострадал из-за нападения собаки

В Кулебаках Нижегородской области собака напала на ребенка, сообщает Pravda-nn.ru. Выяснение подробностей происшествия находится на контроле областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в результате нападения ребенок получил травмы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело из-за нападений бездомных собак — на животных жаловались местные жители. Следственные органы будут расследовать преступление по статье «Халатность».

До этого сообщалось, что в Татарстане 44-летнему мужчине пришлось ампутировать часть ноги после нападения стаи бродячих собак — после длительного лечения в реанимации состояние мужчины стабилизировалось. Трагедия произошла на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли.