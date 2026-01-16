Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 22:49

В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак

В Нижнекамске мужчине ампутировали часть ноги после нападения бродячих собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Татарстане 44-летнему мужчине пришлось ампутировать часть ноги после нападения стаи бродячих собак, передает «КП-Казань». Трагедия произошла на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли.

Ему, помимо стопы, пришлось ампутировать и другую часть ноги. Он несколько недель пробыл в реанимации, — рассказали сотрудники больницы в Нижнекамске.

По словам врачей, его стопа после укусов висела буквально на лоскуте кожи. После длительного лечения в реанимации состояние мужчины стабилизировалось.

Ранее стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в Зеленодольске Республики Татарстан. Пострадавшая рассказала, что вела дочку в садик. В какой-то момент на них выбежала свора диких животных, поэтому женщине пришлось отбиваться ногами и санками.

До этого стало известно, что жителей поселка в Пермском крае начала терроризировать стая собак. Как оказалось, животных отпускает на самовыгул местный житель. Уже пострадали три человека. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

нижнекамск
собаки
нападения
Татарстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Севастополем нависла угроза воздушной атаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 января 2026 года
Приметы 17 января — Зосима Пчельник: как «забить» черта?
Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова
Юрист раскрыл, кого могут наказать за порезанную руку россиянки
Путин заявил о пользе боевых дронов в мирной жизни
«Я закричала»: россиянка о перерезанной коньком руке в Татарстане
Путин рассказал, когда власти и бизнес обсудят план внедрения языковых ИИ
В небе над российскими регионами отразили групповую атаку БПЛА
«Что-то сломалось»: Мясников рухнул с тренажера для прыжков
Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.