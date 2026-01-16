В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак В Нижнекамске мужчине ампутировали часть ноги после нападения бродячих собак

В Татарстане 44-летнему мужчине пришлось ампутировать часть ноги после нападения стаи бродячих собак, передает «КП-Казань». Трагедия произошла на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли.

Ему, помимо стопы, пришлось ампутировать и другую часть ноги. Он несколько недель пробыл в реанимации, — рассказали сотрудники больницы в Нижнекамске.

По словам врачей, его стопа после укусов висела буквально на лоскуте кожи. После длительного лечения в реанимации состояние мужчины стабилизировалось.

Ранее стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в Зеленодольске Республики Татарстан. Пострадавшая рассказала, что вела дочку в садик. В какой-то момент на них выбежала свора диких животных, поэтому женщине пришлось отбиваться ногами и санками.

До этого стало известно, что жителей поселка в Пермском крае начала терроризировать стая собак. Как оказалось, животных отпускает на самовыгул местный житель. Уже пострадали три человека. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.