Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 16:47

Три человека пострадали от бродячих псов в российском поселке

Бастрыкин заинтересовался нападениями стаи собак в Пермском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стая собак терроризирует жителей поселка Уральский Пермского края, сообщили в пресс-службе СКР. Животных отпускает на самовыгул местный житель. Уже пострадали три человека. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В социальных медиа сообщается, что житель п. Уральский Нывенского района отпускает на самовыгул стаю собак, которые нападают на других животных и людей. Трагические инциденты продолжаются длительное время, среди пострадавших не менее трех женщин, — сказано в сообщении.

Также Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовных дел в отношении подростков, нападающих на жителей Краснодара. В публикации сказано, что люди продолжают опасаться несовершеннолетних, хотя их привлекли к ответственности.

Ранее во Владивостоке мужчина сбросил собаку с четвертого этажа жилого дома, что привело к ее гибели. Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела. Личность подозреваемого уже установлена правоохранительными органами.

происшествия
собаки
Александр Бастрыкин
Пермский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.