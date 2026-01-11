Три человека пострадали от бродячих псов в российском поселке

Стая собак терроризирует жителей поселка Уральский Пермского края, сообщили в пресс-службе СКР. Животных отпускает на самовыгул местный житель. Уже пострадали три человека. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В социальных медиа сообщается, что житель п. Уральский Нывенского района отпускает на самовыгул стаю собак, которые нападают на других животных и людей. Трагические инциденты продолжаются длительное время, среди пострадавших не менее трех женщин, — сказано в сообщении.

Также Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовных дел в отношении подростков, нападающих на жителей Краснодара. В публикации сказано, что люди продолжают опасаться несовершеннолетних, хотя их привлекли к ответственности.

Ранее во Владивостоке мужчина сбросил собаку с четвертого этажа жилого дома, что привело к ее гибели. Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела. Личность подозреваемого уже установлена правоохранительными органами.