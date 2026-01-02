Новый год — 2026
02 января 2026 в 11:10

Живодер выбросил собаку с четвертого этажа

Во Владивостоке мужчина выбросил собаку с четвертого этажа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во Владивостоке мужчина сбросил собаку с четвертого этажа жилого дома, что привело к ее гибели, сообщает прокуратура Приморского края. Инцидент произошел на улице Сахалинской.

Установлено, что в вечернее время 1 января 2026 года мужчина выбросил собаку из окна четвертого этажа одного из домов на улице Сахалинской во Владивостоке. От полученных травм наступила смерть животного, — сказано в сообщении.

Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, совершенном с применением садистских методов, из хулиганских побуждений и повлекшем гибель питомца. Личность подозреваемого уже установлена правоохранительными органами.

Ранее в Таиланде туристка из России оставила чихуахуа в автомобиле в жару, теперь ей грозит тюрьма, а ее семилетнему ребенку — детский дом. По предварительной информации, официальное обвинение гласит, что женщина превысила допустимый срок пребывания в королевстве.

До этого суд в Иркутске оштрафовал на 55 тыс. рублей живодера, который в апреле 2024 года расстрелял известную в интернете собаку по кличке Йоко-Йося. Все произошло 18 апреля в поселке Первомайский.

