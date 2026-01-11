Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 15:07

Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детях

Бастрыкин попросил доклад о расследовании нападения подростков в Краснодаре

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовных дел в отношении подростков, нападающих на жителей Краснодара, сообщает пресс-служба ведомства. В публикации сказано, что люди продолжают опасаться несовершеннолетних, хотя их привлекли к ответственности. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

В средствах массовой информации опубликовано сообщение о группе подростков, совершавших противоправные действия в отношении жителей микрорайона Губернский в столице Кубани, — говорится в публикации.

Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело после того, как в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как подростки избивают мужчину. Молодые люди выбили дверь подъезда, чтобы попасть в квартиру к друзьям. Позднее в подъезд вошел взрослый мужчина, который вместе с одним из подростков поднялся в лифте. Камеры зафиксировали, как пострадавшего жестоко избивают на лестничной клетке.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями мигрантов на жителей Новосибирска. Региональное управление СК начало проверку по статьям о хулиганстве и покушении на грабеж.

