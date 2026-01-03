Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:20

Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений мигрантов в Новосибирске

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями мигрантов на жителей Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства. Региональное управление СК начало проверку по статьям о хулиганстве и покушении на грабеж.

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о хулиганских действиях в Новосибирской области. В соцсетях сообщается, что в Новосибирске приезжие, провоцируя конфликт с прохожими, пытаются похитить их имущество, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить меры ответственности для руководителей компаний, привлекающих к работе иностранцев без легального статуса. Подготовкой соответствующих правовых изменений будут заниматься Министерство внутренних дел совместно с Федеральной службой безопасности.

Кроме того, правоохранительные органы в Московской области провели операцию, обнаружив 20 иностранцев, не соблюдающих миграционные правила. МВД России заявило о начале процедуры их депортации. В течение недели силовики проводили комплекс мероприятий, целью которых являлось противодействие нелегальному пребыванию иностранных граждан.

