В России хотят усилить ответственность за наем нелегальных мигрантов В РФ хотят усилить ответственность работодателей за наем нелегальных мигрантов

В России планируется ужесточить ответственность для работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов, передает ТАСС. Отмечается, что разработкой соответствующих поправок займутся Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности.

Усиление мер ответственности работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников, за нарушения миграционного законодательства. Срок: 10 июня 2026 года. Форма итогового документа — проект федерального закона, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что доля иностранных работников в строительной отрасли в России с 1 января 2026 года снижена до 50%, следует из постановления на сайте правительства. Документ также устанавливает новые лимиты на использование мигрантов в других видах экономической деятельности.

До этого МВД России утвердило перечень данных, которые будут включены в единый цифровой профиль каждого иностранца, находящегося в стране. Проект соответствующего постановления правительства предусматривает сбор информации из государственных ведомств — от ФСБ и ФНС до Минпросвещения и ФОМС.