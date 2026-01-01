В России кардинально сократили число мигрантов на стройках Лимит на число мигрантов на стройках в России сократили до 50%

Доля иностранных работников в строительной отрасли в России с 1 января 2026 года снижена до 50%, следует из постановления на сайте правительства. Документ также устанавливает новые лимиты на использование мигрантов в других видах экономической деятельности.

Допустимая доля иностранных сотрудников уменьшается в выращивании овощей, лесозаготовках, деревообработке и оптовой торговле лесоматериалами — с 50% до 40%. В рознице алкоголя и табака доля мигрантов сокращена до нуля. В общепите лимит снижен со 100% до 50%.

Требования касаются всех работодателей, указавших данные виды деятельности — даже как дополнительные. Организации обязали до 1 января этого года привести численность иностранных сотрудников в соответствие с новыми ограничениями.

Ранее МВД России утвердило перечень данных, которые будут включены в единый цифровой профиль каждого иностранца, находящегося в стране. Проект соответствующего постановления правительства предусматривает сбор информации из государственных ведомств — от ФСБ и ФНС до Минпросвещения и ФОМС.