МВД определило, какие данные войдут в цифровое досье каждого мигранта

МВД России утвердило перечень данных, которые будут включены в единый цифровой профиль каждого иностранного гражданина, находящегося в стране. Проект соответствующего постановления правительства предусматривает сбор информации из 16 государственных ведомств — от ФСБ и ФНС до Минпросвещения и ФОМС, передает ТАСС.

Оператором нового государственного информационного ресурса станет само Министерство внутренних дел. Система будет автоматически аккумулировать сведения, предоставляемые МИД, Минсельхозом, Роскомнадзором, Росреестром, ЦБ, Рострудом и другими структурами.

Проектом также устанавливается порядок формирования профиля, его ведения и предоставления доступа к данным. Законодательная инициатива должна вступить в силу 30 июня 2026 года, создав централизованную цифровую базу на всех мигрантов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой мигрант, не верифицированный в России согласно действующему закону, должен быть немедленно выдворен из страны. По его словам, пребывание приезжих в стране необходимо сделать абсолютно прозрачным.