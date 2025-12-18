МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в раскрытии жуткого убийства

МВД России объявило награду в 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийство несовершеннолетней девушки под Костромой в 2009 году. Пресс-служба ведомства подчеркивает, что вознаграждение гарантировано, если помощь окажется значимой.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, 5 декабря 2009 года в г. Макарьеве Костромской области убили Топорову Анастасию Михайловну 1992 года рождения. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли на территории городского кладбища.

Полицейские призывают связаться с ними всех, кто обладает какой-либо информацией. Звонок готовы принять круглосуточно и на условиях полной конфиденциальности. Звонить просят по номерам: +7 (4942) 39-75-47 (Дежурная часть УМВД России по Костромской области), +7 999-081-32-69, +7 (4942) 39-73-33, +7 (4942) 39-73-25 (УУР УМВД России по Костромской области).

