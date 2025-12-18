Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 09:14

МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в раскрытии жуткого убийства

МВД предложило 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства девушки под Костромой

Читайте нас в Дзен

МВД России объявило награду в 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийство несовершеннолетней девушки под Костромой в 2009 году. Пресс-служба ведомства подчеркивает, что вознаграждение гарантировано, если помощь окажется значимой.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, 5 декабря 2009 года в г. Макарьеве Костромской области убили Топорову Анастасию Михайловну 1992 года рождения. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли на территории городского кладбища.

Полицейские призывают связаться с ними всех, кто обладает какой-либо информацией. Звонок готовы принять круглосуточно и на условиях полной конфиденциальности. Звонить просят по номерам: +7 (4942) 39-75-47 (Дежурная часть УМВД России по Костромской области), +7 999-081-32-69, +7 (4942) 39-73-33, +7 (4942) 39-73-25 (УУР УМВД России по Костромской области).

Ранее сообщалось, что родные российского пловца Николая Свечникова объявили награду в размере 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за данные о его местонахождении. Родственница его жены Алена Караман подтвердила, что столько готовы заплатить за информацию об исчезновении спортсмена. Свечников участвовал в прошедшем 24 августа масштабном международном заплыве через Босфор и не появился на финише.

Россия
Костромская область
убийства
сведения
награды
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вывод 1 трлн рублей из России признали преступлением
Как прочистить засор в раковине: быстрый способ избавиться от проблемы
Стало известно, когда Трамп подпишет проект бюджета с $400 млн для Украины
В Эквадоре застрелили защитника «Барселоны» Марио Пинейду и его жену
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в раскрытии жуткого убийства
В ФСБ раскрыли детали сорванного теракта в Волгодонске
Появились кадры уничтожения бомбы в Волгодонске
«Королевский»: врач назвала самый полезный вид красной рыбы
Стало известно, где похоронят убитого при нападении на школу ученика
Напавшему на учительницу из-за двойки школьнику предъявили обвинения
Названа официальная причина смерти режиссера Роба Райнера
Тарасов 27 раз спас ворота «Флориды» в матче против «Лос-Анджелеса»
В Госдуме жестко ответили на призывы признать Нагиева иноагентом
Депутат раскрыл, какой лимит банковских карт могут установить в России
Сафонов поделился эмоциями от победы «Пари Сен-Жермен»
Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро
Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой под Нижнеудинском
Российскую студентку с бомбой в рюкзаке поймали за полчаса до теракта
США продадут Тайваню реактивные системы залпового огня
Россиянам рассказали, что делать в случае повреждения авто на парковке
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.