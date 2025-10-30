Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:39

Стало известно, какую награду обещает семья пропавшего в Турции пловца

Семья пловца Свечникова объявила награду около 950 тыс. рублей за данные о нем

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Родные российского пловца Николая Свечникова объявили награду в размере 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за данные о его местонахождении, передает ТАСС. Родственница его жены Алена Караман подтвердила, что столько готовы заплатить после исчезновения спортсмена в Турции.

Мы объявили о награждении в 500 тыс. лир за информацию о месте его нахождения, — поделилась собеседница агентства.

Свечников участвовал в прошедшем 24 августа масштабном международном заплыве через Босфор. Всего на соревнованиях выступили около 3 тыс. пловцов из 81 страны. При этом россиянин не появился на финише.

Ранее криминалист Михаил Игнатов допустил, что Свечников мог намеренно скрыться. По мнению эксперта, при большом количестве участников соревнования подобное исчезновение не представляет большой сложности.

Участник заплыва в Босфоре Игорь Кузнецов предположил, что Свечников утонул. Спортсмен утверждал, что примерно на каждом пятом турнире тонет человек. Кузнецов также снял с организаторов ответственность за подобные трагедии.

