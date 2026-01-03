Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:32

Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января

Володин: страховые пенсии по старости проиндексировали в России на 7,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Размер некоторых социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, на 7,6% проиндексировали страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба ГД, также в стране до 18 939 рублей вырос прожиточный минимум.

Все необходимые для этого средства заложены в федеральном бюджете на 2026–2028 годы, — подчеркнул Володин.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20% и теперь составляет 27 093 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплат для порядка 4,5 млн человек, уточнил спикер нижней палаты парламента. Что касается декретных выплат, то если брать стандартную продолжительность в 140 дней, за отпуск по беременности и родам в 2026 году заплатят от 124 702 рублей до 955 836 рублей, резюмировал Володин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января вступили в силу законы, направленные на усиление социальной поддержки семей с детьми, включая налоговые льготы и новые меры для женщин со званием «Мать-героиня». Новые нормы призваны снизить финансовую нагрузку на семьи и учесть вклад родителей в воспитание детей.

выплаты
Россия
Вячеслав Володин
пенсии
