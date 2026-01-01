Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Татарский новогодний салат сочетает свежие овощи, сочную курицу и нежную заправку. Он получается ярким, ароматным и станет украшением праздничного стола.

Для приготовления берите 200 г отварной курицы, 2 средние моркови, 1 сладкий перец, 1 небольшую луковицу, 100 г консервированной кукурузы и 2–3 ст. ложки сметаны. Морковку отварите до мягкости, остудите и нарежьте соломкой. Лук мелко нашинкуйте и слегка обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Перчик нарежьте тонкими полосками. Соедините овощи с курицей, добавьте кукурузу и заправьте сметаной, слегка посолите и поперчите по вкусу.

Совет: чтобы салат был еще более праздничным, украсьте его сверху зернами граната или свежей зеленью.

Калорийность — около 150 ккал на 100 г; время приготовления — 25 минут.

Как запекать картошку в духовке правильно? Поделились идеальным рецептом.