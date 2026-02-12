Татарская легенда на вашем столе: зур бэлиш — самый вкусный мясной пирог

Этот пирог считается королем татарского застолья и символом настоящего гостеприимства. Бэлиш готовят долго, но результат в виде нежнейшего мяса и ароматного бульона оправдывает каждую минуту ожидания.

Сначала замесите мягкое тесто. В глубокой миске соедините 150 г жирной сметаны, 500 г просеянной муки и 150 г размягченного сливочного масла. Добавьте 0.5 ч. л. соли и соберите массу в шар, после чего уберите его в холод на 30 минут.

Для понадобится 600 г мяса (лучше говядины). Его надо нарезать мелко. Обязательно вручную! Еще измельчите 800 г картофеля и 200 г репчатого лука. Соедините мясо с овощами в подходящей емкости, засыпьте туда 1.5 ч. л. соли и 1 ч. л. перца.

Тесто следует поделить на две части так, чтобы одна была заметно больше другой. Большую часть раскатайте в широкий круг и выложите в форму так, чтобы края теста свисали.

Наполните заготовку мясной начинкой. Вторую часть теста раскатайте, накройте ей пирог. Как следует защипните края. В самом центре сделайте небольшое круглое отверстие и плотно закройте его маленьким шариком из теста. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа. За полчаса до финала аккуратно выньте тестовый шарик, влейте в дырочку 150 мл горячего мясного бульона и верните шарик на место.

Готовый пирог достаньте из печи, накройте полотенцем и дайте ему отдохнуть еще 15 минут перед тем, как подавать..

Совет: зур бэлиш принято есть ложками, сначала срезая верхнюю корочку-крышку, а потом переходя к сочной начинке и пропитанному бульоном дну.

