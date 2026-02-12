Зимняя Олимпиада — 2026
Ресторанный гарнир дома: томленая пекинская капуста с грибами по-азиатски

Ресторанный гарнир дома: томленая пекинская капуста с грибами по-азиатски
Привыкли, что томленые блюда — это долго и тяжело? Этот способ переосмысливает томление как быстрый рецепт для буднего вечера. Пекинская капуста с грибами — вкусно и неожиданно.

Для этого вам понадобится: 1 крупный кочан пекинской капусты, 100 г сушеных грибов шиитаке, 1 небольшой корень имбиря (около 3 см), 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. кунжутного масла, 2 ст. л. соуса барбекю или 1 ст. л. меда + 1 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. черного рисового уксуса (или бальзамического крема), 150 мл крепкого грибного бульона (из замоченных шиитаке), 1 ст. л. светлого кунжута, 1 острый перец чили (по желанию), зеленый лук и свежий кинзы для подачи.

Грибы залейте 200 мл кипятка и накройте на 20 минут. Достаньте, отожмите (бульон не выливайте!), нарежьте тонкими полосками. Бульон процедите.

Капусту нарежьте не классическими лентами, а крупными ромбами: разрежьте кочан вдоль на 4 части, а затем каждую часть — поперек под углом. Это увеличит площадь среза для лучшего пропитывания.

В холодный сотейник или вок влейте кунжутное масло, добавьте тонко нарезанный имбирь, измельченный чеснок и нарезанные грибы. Теперь поставьте на средний огонь. Когда масло начнет шипеть, добавьте соус барбекю и уксус, перемешайте, прогрейте 30 секунд. Выложите капусту — она должна буквально утонуть в ароматном масле. Аккуратно переворачивайте щипцами 2-3 минуты, пока каждый кусочек не покроется глазурью.

Влейте 150 мл грибного бульона, доведите до кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимального и томите ровно 7 минут. Затем снимите крышку, увеличьте огонь и упаривайте соус еще 3-4 минуты, пока он не станет сиропообразным. Снимите с огня, сбрызните несколькими каплями кунжутного масла, посыпьте поджаренным кунжутом, тонкими кольцами чили и рубленой зеленью.

  • Совет от шефа: подавайте блюдо не просто горячим, а на теплых тарелках, выложив капусту «чешуйками». В центр горки положите ложку охлажденного риса, чтобы создать температурный контраст. Перед подачей сбрызните цедрой лайма.

  • Факт: ферментированные соусы (соевый, рисовый уксус) вступают в реакцию Майяра (химическая реакция между аминокислотами и сахарами при нагревании) с натуральными сахарами капусты при быстром упаривании, создают вкус, который обычно достигается часами томления.

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрые и вкусные булочки на кефире

Оксана Головина
