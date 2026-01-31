Быстрые и вкусные булочки на кефире: рецепты для занятых хозяек

Сдобные дрожжевые булочки на кефире для любителей мягкой, воздушной выпечки с нежным вкусом. Этот рецепт отлично подойдет тем, кто хочет быстро и просто приготовить вкусные домашние булочки, не тратя много времени на сложную выпечку. Кефир придает тесту особенную нежность и легкую кислинку, благодаря чему готовое изделие получается мягким и долго не черствеет. При этом процесс приготовления не требует длительного подъема и множества заморочек — благодаря сухим дрожжам и простой технике, можно быстро насладиться свежими ароматными булочками, которые будут отличным дополнением к завтраку или чайному столу.

Ингредиенты:

Кефир — 250 мл (теплый, комнатной температуры);

Мука — 400-450 г;

Сахар — 3 ст. ложки;

Соль — 0,5 ч. ложки;

Сухие дрожжи — 7 г (1 пакетик);

Растительное масло — 3 ст. ложки;

Желток — 1 шт. (для смазывания);

Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию).

Пошаговый рецепт:

В теплый кефир добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Оставьте на 10 минут, чтобы смесь начала пениться.

В глубокой миске смешайте муку, соль и ванильный сахар. Влейте опару и растительное масло. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Если нужно, добавьте муки или кефира, чтобы тесто получилось эластичным, но не крутым.

Накройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 40-60 минут, чтобы оно увеличилось в объеме примерно в 2 раза.

Обомните тесто, отделите кусочки примерно по 60-70 г. Сформируйте булочки желаемой формы и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Оставьте их на 15-20 минут для второго подъема.

Смажьте булочки взбитым желтком для красивого золотистого цвета. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C около 20-25 минут до румяной корочки.

Полезные советы:

Кефир должен быть не холодным, иначе дрожжи могут не сработать.

Можно добавить в тесто изюм, корицу или цедру лимона для более яркого вкуса.

Готовые булочки отлично сочетаются с маслом, джемом или медом.

