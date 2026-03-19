Котлеты без мяса, от которых невозможно оторваться: булгур и фета

Когда булгур приедается в виде гарниров, на помощь приходят котлеты. Это для тех, кто хочет накормить семью ужином без мяса, но чтобы было сытно, вкусно и интересно. Булгур в сочетании с соленым сыром и зеленью дает такой яркий вкус, что мясо просто не нужно. А готовятся такие котлеты проще простого, особенно если есть остатки отварной крупы от обеда.

Сварите стакан булгура в двух стаканах подсоленной воды до готовности, примерно 15–20 минут. Переложите в миску и дайте полностью остыть — теплая крупа будет плохо держать форму. Пока булгур остывает, обжарьте на сковороде мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета и добавьте к ней горсть свежего шпината. Готовьте, помешивая, пока шпинат не уменьшится в объеме и не отдаст влагу. Отожмите шпинат с луком от лишней жидкости, иначе котлеты расползутся.

В миске с остывшим булгуром соедините шпинат с луком, раскрошите руками двести граммов сыра фета, добавьте одно яйцо, два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и щедрую горсть рубленого укропа или петрушки. Посолите аккуратно, помня, что фета уже соленая. Добавьте пару столовых ложек панировочных сухарей, чтобы масса стала пластичной. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на растительном масле с двух сторон до хрустящей корочки.

Такие котлеты хороши и горячими, и холодными. Подавайте их с соусом цацики на основе йогурта, огурца и чеснока или просто со сметаной и свежими овощами. Это отличный вариант для вегетарианского стола или для тех, кто просто хочет разгрузиться без потери гастрономического удовольствия.

Совет шеф-повара: если масса кажется слишком рыхлой, добавьте еще сухарей или немного муки, но не переборщите, чтобы котлеты не стали резиновыми. А для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха — он прекрасно сочетается и со шпинатом, и с сыром.

Пищевая ценность на порцию (3-4 котлеты): калорийность — 310 ккал, белки — 15 г, жиры — 16 г, углеводы — 27 г.

