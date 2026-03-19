Котлеты без мяса, от которых невозможно оторваться: булгур и фета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда булгур приедается в виде гарниров, на помощь приходят котлеты. Это для тех, кто хочет накормить семью ужином без мяса, но чтобы было сытно, вкусно и интересно. Булгур в сочетании с соленым сыром и зеленью дает такой яркий вкус, что мясо просто не нужно. А готовятся такие котлеты проще простого, особенно если есть остатки отварной крупы от обеда.

Сварите стакан булгура в двух стаканах подсоленной воды до готовности, примерно 15–20 минут. Переложите в миску и дайте полностью остыть — теплая крупа будет плохо держать форму. Пока булгур остывает, обжарьте на сковороде мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета и добавьте к ней горсть свежего шпината. Готовьте, помешивая, пока шпинат не уменьшится в объеме и не отдаст влагу. Отожмите шпинат с луком от лишней жидкости, иначе котлеты расползутся.

В миске с остывшим булгуром соедините шпинат с луком, раскрошите руками двести граммов сыра фета, добавьте одно яйцо, два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и щедрую горсть рубленого укропа или петрушки. Посолите аккуратно, помня, что фета уже соленая. Добавьте пару столовых ложек панировочных сухарей, чтобы масса стала пластичной. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на растительном масле с двух сторон до хрустящей корочки.

Такие котлеты хороши и горячими, и холодными. Подавайте их с соусом цацики на основе йогурта, огурца и чеснока или просто со сметаной и свежими овощами. Это отличный вариант для вегетарианского стола или для тех, кто просто хочет разгрузиться без потери гастрономического удовольствия.

  • Совет шеф-повара: если масса кажется слишком рыхлой, добавьте еще сухарей или немного муки, но не переборщите, чтобы котлеты не стали резиновыми. А для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха — он прекрасно сочетается и со шпинатом, и с сыром.

  • Пищевая ценность на порцию (3-4 котлеты): калорийность — 310 ккал, белки — 15 г, жиры — 16 г, углеводы — 27 г.

Ранее мы поделились рецептом пирога, который пекут в Англии с XVII века.

Читайте также
Пирожки от всей души: топ-8 любимых рецептов и бабушкины секреты
Семья и жизнь
Пирожки от всей души: топ-8 любимых рецептов и бабушкины секреты
Море зелени и капля булгура: готовим настоящий ливанский салат табуле
Семья и жизнь
Море зелени и капля булгура: готовим настоящий ливанский салат табуле
Добавляю горсть крупы — и обычный суп заиграл новыми красками. Фрикадельки по-турецки: вкусно и просто
Общество
Добавляю горсть крупы — и обычный суп заиграл новыми красками. Фрикадельки по-турецки: вкусно и просто
Забудьте о хлебе или манке: одесский секрет котлет из хека. Раскрываю неожиданного союзника нежности
Общество
Забудьте о хлебе или манке: одесский секрет котлет из хека. Раскрываю неожиданного союзника нежности
Никакого хлеба, добавляю минералку в фарш и жарю котлеты: таких сочных больше нигде не ела
Общество
Никакого хлеба, добавляю минералку в фарш и жарю котлеты: таких сочных больше нигде не ела
Оксана Головина
О. Головина
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

