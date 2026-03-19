Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно

Бигус (или бигос) занимает особое место в польской кухне. Это блюдо с историей, которое веками варили в охотничьих домиках и шляхетских усадьбах. Секрет идеального бигуса прост: чем дольше он томится и чем больше раз его разогреть, тем вкуснее становится. На третий день это уже не просто тушеная капуста с мясом, а настоящая симфония вкуса, где чувствуется и копченость, и кислинка, и легкая сладость чернослива.

Начните с мяса. Возьмите 300 г свинины (шея или лопатка), 200 г говядины и 200 г копченой колбасы или охотничьих колбасок. Мясо нарежьте кубиками, колбасу — кружочками. В глубоком казане или толстостенной кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте свинину с говядиной до румяной корочки, затем добавьте колбасу и жарьте еще пару минут. Переложите мясо на тарелку.

В том же казане обжарьте луковицу, нарезанную полукольцами, до золотистого цвета. Добавьте 500 г квашеной капусты, отжатой от рассола, и 500 г свежей капусты, нашинкованной соломкой. Тушите все вместе 10 минут, помешивая. Верните мясо в казан, добавьте 100 г чернослива без косточек, лавровый лист, 5 горошин черного перца, можжевеловые ягоды (по желанию) и щепотку тмина. Залейте стаканом воды или бульона, накройте крышкой и томите на самом медленном огне минимум 2 часа. Перемешивайте время от времени.

Совет: бигус лучше всего есть на второй-третий день. Храните в холодильнике и разогревайте — с каждым разом он становится только вкуснее.

Простые картофельные зразы: готовим из вчерашнего пюре.