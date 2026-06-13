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13 июня 2026 в 21:45

Новая идея для ужина — картошка «Карбонара»: так просто и так вкусно — без сыра, без запекания

Фото: D-NEWS.ru
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Картошка «Карбонара» — это сытное, ароматное блюдо, которое станет отличной альтернативой классической пасте. Нежные кусочки картофеля в сливочном соусе с хрустящим беконом, луком и чесноком создают неповторимый вкус.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 картофелин, 1 луковица, 150 г бекона или ветчины, 200 мл сливок (20%), 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень (укроп или петрушка).

Рецепт: картофель разрежьте пополам, отварите до готовности в подсоленной воде. Лук и бекон мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте выдавленный чеснок, прогрейте минуту. Влейте сливки, добавьте соль, перец, паприку. Тушите 3–5 минут до загустения. Добавьте картофель в соус, аккуратно перемешайте и прогрейте 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и дала совет: для более сытного варианта обжарьте вместе с беконом нарезанные шампиньоны, а если хотите максимально приблизить вкус к классической пасте карбонара, в конце приготовления влейте в соус взбитый желток и быстро перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированный перец по-гречески c творожной начинкой.

Проверено редакцией
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рецепты
ужины
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Новая идея для ужина — картошка «Карбонара»: так просто и так вкусно — без сыра, без запекания Картошка «Карбонара» — это сытное, ароматное блюдо, которое станет отличной альтернативой классической пасте. Нежные кусочки картофеля в сливочном соусе с хрустящим беконом, луком и чесноком создают неповторимый вкус.
6-8 картофелин
1 луковица
150 г бекона или ветчины
200 мл сливок (20%)
2 зубчика чеснока
соль, перец, паприка
зелень (укроп или петрушка)
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Картофель разрежьте пополам, отварите до готовности в подсоленной воде.
Лук и бекон мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте выдавленный чеснок, прогрейте минуту. Влейте сливки, добавьте соль, перец, паприку. Тушите 3-5 минут до загустения.
Добавьте картофель в соус, аккуратно перемешайте и прогрейте 5 минут.
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