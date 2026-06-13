Новая идея для ужина — картошка «Карбонара»: так просто и так вкусно — без сыра, без запекания

Новая идея для ужина — картошка «Карбонара»: так просто и так вкусно — без сыра, без запекания

Картошка «Карбонара» — это сытное, ароматное блюдо, которое станет отличной альтернативой классической пасте. Нежные кусочки картофеля в сливочном соусе с хрустящим беконом, луком и чесноком создают неповторимый вкус.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 картофелин, 1 луковица, 150 г бекона или ветчины, 200 мл сливок (20%), 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень (укроп или петрушка).

Рецепт: картофель разрежьте пополам, отварите до готовности в подсоленной воде. Лук и бекон мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте выдавленный чеснок, прогрейте минуту. Влейте сливки, добавьте соль, перец, паприку. Тушите 3–5 минут до загустения. Добавьте картофель в соус, аккуратно перемешайте и прогрейте 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и дала совет: для более сытного варианта обжарьте вместе с беконом нарезанные шампиньоны, а если хотите максимально приблизить вкус к классической пасте карбонара, в конце приготовления влейте в соус взбитый желток и быстро перемешайте.

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