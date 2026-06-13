Пирог «2 стакана» с фаршем — проще и быстрее курника: замешиваю кефирное тесто, и через час на столе румяная выпечка

Пирог «2 стакана» с фаршем — проще и быстрее курника: замешиваю кефирное тесто, и через час на столе румяная выпечка

Когда нет времени возиться с дрожжевым тестом и лепкой пирогов, этот рецепт выручает всегда. Нужно всего несколько простых продуктов, которые обычно есть в холодильнике, а результат получается таким, будто вы провели на кухне полдня. Тесто на кефире выходит нежным и воздушным, а мясная начинка остается сочной и ароматной.

Главный плюс этого пирога — минимум хлопот. Ничего раскатывать не нужно: смешали ингредиенты, залили начинку тестом и отправили в духовку.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., соль — 0,5 ч. л., мука — 1 стакан, кефир — 1 стакан, сода — 1 ч. л., мясной фарш — 300 г, репчатый лук — 2-3 шт., черный перец — по вкусу.

Кефир смешайте с содой и оставьте на несколько минут, чтобы началась реакция. Затем добавьте яйца, соль и муку, перемешайте до получения однородного теста без комочков. Лук нарежьте мелкими кубиками и соедините с фаршем, добавьте соль и черный перец.

Форму для выпечки слегка смажьте маслом. Вылейте половину теста, равномерно распределите мясную начинку и аккуратно залейте оставшимся тестом. Поставьте пирог в разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте около 40–45 минут до появления красивой золотистой корочки.