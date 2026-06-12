Беру кабачок, грибы и сливки: такие макарошки улетают без мяса — сырная подлива и шикарный вкус

Беру кабачок, грибы и сливки: такие макарошки улетают без мяса — сырная подлива и шикарный вкус

Когда хочется чего-то вкусного, сытного и по-настоящему домашнего, этот рецепт выручает безотказно. Обычные макароны превращаются в ресторанное блюдо благодаря нежной сливочно-сырной подливе, ароматным грибам и сочному кабачку. Получается настолько вкусно, что про мясо никто даже не вспоминает.

Секрет блюда — в густом сливочном соусе, который обволакивает каждую макаронину. Кабачок делает подливу более нежной, грибы добавляют насыщенный вкус, а расплавленный сыр связывает все ингредиенты в одно аппетитное блюдо. Идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.

Для приготовления вам понадобится: макароны — 300 г, кабачок — 300 г, шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 100 г, чеснок — 3 зубчика, сливки 20% — 250 мл, твердый сыр — 120 г, растительное масло — 20 мл, соль — 5 г, черный перец — 2 г, петрушка — 15 г.

Макароны отварите до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до прозрачности.

Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока не испарится лишняя влага. Затем положите кабачок, нарезанный небольшими кубиками, и обжаривайте еще несколько минут до мягкости. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и влейте сливки.

Доведите соус до легкого кипения, после чего всыпьте натертый сыр и размешивайте до полного расплавления. Посолите, поперчите и соедините соус с готовыми макаронами. Перемешайте, чтобы сливочно-сырная подлива равномерно покрыла пасту, и подавайте, посыпав свежей петрушкой.