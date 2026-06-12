Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 17:35

Беру кабачок, грибы и сливки: такие макарошки улетают без мяса — сырная подлива и шикарный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то вкусного, сытного и по-настоящему домашнего, этот рецепт выручает безотказно. Обычные макароны превращаются в ресторанное блюдо благодаря нежной сливочно-сырной подливе, ароматным грибам и сочному кабачку. Получается настолько вкусно, что про мясо никто даже не вспоминает.

Секрет блюда — в густом сливочном соусе, который обволакивает каждую макаронину. Кабачок делает подливу более нежной, грибы добавляют насыщенный вкус, а расплавленный сыр связывает все ингредиенты в одно аппетитное блюдо. Идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.

Для приготовления вам понадобится: макароны — 300 г, кабачок — 300 г, шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 100 г, чеснок — 3 зубчика, сливки 20% — 250 мл, твердый сыр — 120 г, растительное масло — 20 мл, соль — 5 г, черный перец — 2 г, петрушка — 15 г.

Макароны отварите до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до прозрачности.

Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока не испарится лишняя влага. Затем положите кабачок, нарезанный небольшими кубиками, и обжаривайте еще несколько минут до мягкости. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте и влейте сливки.

Доведите соус до легкого кипения, после чего всыпьте натертый сыр и размешивайте до полного расплавления. Посолите, поперчите и соедините соус с готовыми макаронами. Перемешайте, чтобы сливочно-сырная подлива равномерно покрыла пасту, и подавайте, посыпав свежей петрушкой.

Проверено редакцией
еда
макароны
грибы
сыр
рецепт
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, с какой целью ВСУ расширяют использование БПЛА
США уличили в финансировании изучения опасных вирусов на Украине
Путин увеличил штатную численность ВС России
Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович
Пересечение границы России станет сложнее для дипломатов из ЕС
Власти устраняют незаконный слив «нечистот» Долиной
Лукашенко дал прогноз по конфликтам на Украине и в Иране
Стармер поставил точку в вопросе ухода с должности премьера
Девочка-подросток устроилась на летнюю подработку и осталась без части руки
Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Путин рассказал, какой «известный жест» описывает цели Запада
«Лакомый кусочек»: генерал назвал причину угроз Киева в адрес Крыма
В США признали финансирование более 120 биолабораторий
Киркоров, слухи о разводе, слова об уходе со сцены: как живет Петросян
Белоусов рассказал о производстве прицелов для ВС России
Путин объяснил, почему Белоусов возглавил Минобороны
Путин выступил с важным заявлением после массированных ударов ВСУ
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин дал совет недругам России
«Промышленность старается»: Путин о вооружении российской армии
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.